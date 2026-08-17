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17.08.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagmittag mit roter Tendenz

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 48,98 CHF.

Avolta
48.76 CHF -1.46%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 48,98 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'427 Punkten steht. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,88 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,44 CHF. Bisher wurden via SIX SX 26'285 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.06.2026 markierte das Papier bei 55,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Kursplus von 13,92 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Verlust von 19,15 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,63 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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