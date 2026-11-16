Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,3 Prozent auf 49,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'660 Punkten tendiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf 49,46 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 48,38 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Avolta (ex Dufry)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31'887 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 11,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2026 Kursverluste bis auf 40,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,20 CHF. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,45 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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