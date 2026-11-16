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16.11.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 48,84 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Avolta (ex Dufry)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 48,84 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'710 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 48,96 CHF markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,38 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'400 Avolta (ex Dufry)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Am 09.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,90 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 16,26 Prozent würde die Avolta (ex Dufry)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,20 CHF. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 10.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,45 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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