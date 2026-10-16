Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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16.10.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Freitagvormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 43,86 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 43,86 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'520 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie sogar auf 44,14 CHF. Bei 44,04 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'153 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,80 CHF) erklomm das Papier am 25.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,22 Prozent. Am 30.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 10,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 CHF. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,51 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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