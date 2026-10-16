Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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16.10.2026 16:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) steigt am Nachmittag
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 44,38 CHF.
Das Papier von Avolta (ex Dufry) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 44,38 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'666 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 44,56 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 44,04 CHF. Der Tagesumsatz der Avolta (ex Dufry)-Aktie belief sich zuletzt auf 47'210 Aktien.
Am 25.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 25,73 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 CHF. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Avolta (ex Dufry) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,51 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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