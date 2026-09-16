Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag mit Kursabschlägen

Der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 42,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'486 Punkten steht. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,10 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,10 CHF. Der Tagesumsatz der Avolta (ex Dufry)-Aktie belief sich zuletzt auf 2'686 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 31,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,82 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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