Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 42,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'486 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 43,06 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie sank bis auf 42,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Avolta (ex Dufry)-Aktien beläuft sich auf 58'190 Stück.

Bei 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 23,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 39,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Avolta (ex Dufry)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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