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16.09.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) fällt am Mittag

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 42,74 CHF.

Avolta
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Um 12:28 Uhr fiel die Avolta (ex Dufry)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 42,74 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'441 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 42,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19'723 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 30,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 39,60 CHF fiel das Papier am 30.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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