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15.10.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Vormittag fester

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 43,80 CHF.

Avolta
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 43,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'196 Punkten notiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 43,74 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 7'038 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 27,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 9,59 Prozent würde die Avolta (ex Dufry)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 CHF aus. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Avolta (ex Dufry) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,51 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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