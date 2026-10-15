Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag stabil

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 43,30 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'185 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 44,50 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 43,24 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 43,74 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 31'006 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,87 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Verlust von 8,55 Prozent wieder erreichen.

Avolta (ex Dufry)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 CHF belaufen. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,51 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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