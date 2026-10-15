Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag stabil
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Mit einem Kurs von 43,30 CHF zeigte sich die Avolta (ex Dufry)-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 43,30 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'185 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 44,50 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 43,24 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 43,74 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 31'006 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,87 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Verlust von 8,55 Prozent wieder erreichen.
Avolta (ex Dufry)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 CHF belaufen. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,51 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie
Avolta-Aktie etwas leichter: Konzern erhält 20-Jahres-Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma
Avolta-Aktie im Blick: Anleihe über 350 Millionen Euro platziert
Avolta-Aktie freundlich: Eröffnung des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
|
18:30
|Avolta's Q3 2026 trading update invitation (EQS Group)
|
16:29
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
12:29
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag stabil (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:29
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)