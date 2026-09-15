Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Avolta (ex Dufry) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 42,68 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'324 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 42,86 CHF. Bei 42,52 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'830 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,80 CHF) erklomm das Papier am 25.06.2026. Mit einem Zuwachs von 30,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 CHF. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie 7,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Am 12.03.2020 legte Avolta (ex Dufry) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 2.17 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,61 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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