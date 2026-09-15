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15.09.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 42,86 CHF.

Avolta
42.55 CHF -0.83%
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 42,86 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'445 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,12 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,52 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 58'348 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 30,19 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Abschläge von 7,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,61 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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