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15.09.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Mittag tiefer

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 42,44 CHF.

Avolta
42.55 CHF -0.83%
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 42,44 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'385 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging bis auf 42,16 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,52 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'998 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 31,48 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 39,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt.

Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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