Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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14.10.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) steigt am Mittag
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Avolta (ex Dufry)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 43,50 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Avolta (ex Dufry)-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'409 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 43,64 CHF erreichte die Avolta (ex Dufry)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,12 CHF. Zuletzt wechselten 19'974 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.
Am 25.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Mit Abgaben von 8,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,20 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.17 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,50 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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