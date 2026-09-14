Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) fällt am Montagvormittag

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 43,50 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'542 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 43,40 CHF. Bei 43,94 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'707 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Am 30.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Am 12.03.2020 legte Avolta (ex Dufry) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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