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14.09.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagnachmittag tiefer

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 42,86 CHF.

Avolta
42.91 CHF -3.06%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 42,86 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'442 Punkten realisiert. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,54 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 43,94 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51'227 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. 30,19 Prozent Plus fehlen der Avolta (ex Dufry)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 CHF. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,61 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Am 12.03.2020 äusserte sich Avolta (ex Dufry) zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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