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14.09.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Anleger schicken Avolta (ex Dufry) am Mittag auf rotes Terrain

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Anleger schicken Avolta (ex Dufry) am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 42,92 CHF ab.

Avolta
42.91 CHF -3.05%
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 42,92 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'439 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 42,70 CHF. Bei 43,94 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 28'374 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,01 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre 1,15 CHF je Wertpapier. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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