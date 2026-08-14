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14.08.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Freitagvormittag mit Kursplus

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Freitagvormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Avolta (ex Dufry). Das Papier von Avolta (ex Dufry) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 49,70 CHF.

Avolta
49.68 CHF 0.18%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Avolta (ex Dufry)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 49,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'469 Punkten tendiert. Bei 49,82 CHF erreichte die Avolta (ex Dufry)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 49,76 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'732 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 39,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Avolta (ex Dufry)-Gewinn in Höhe von 3,58 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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