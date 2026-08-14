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14.08.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Mittag gestärkt

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Zuletzt wies die Avolta (ex Dufry)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 49,82 CHF nach oben.

Avolta
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 49,82 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'501 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 49,86 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,76 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'772 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 25,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 CHF ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.

Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Avolta (ex Dufry) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,58 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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