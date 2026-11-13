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13.11.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 48,66 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 48,66 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'727 Punkten liegt. Bei 48,66 CHF markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 49,04 CHF. Bisher wurden heute 6'263 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.
Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 12,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 15,95 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.17 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.17 Mrd. CHF.
Avolta (ex Dufry) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,45 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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