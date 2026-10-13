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13.10.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag fester

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag fester

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 43,08 CHF zu.

Avolta
42.83 CHF 0.26%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Avolta (ex Dufry) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 43,08 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'336 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,08 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 42,58 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'087 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Verlust von 8,08 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,20 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Mrd. CHF eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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