Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die Avolta (ex Dufry)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 42,90 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'296 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 43,38 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,58 CHF. Zuletzt wechselten 52'864 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2026 markierte das Papier bei 55,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Am 30.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 7,69 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,20 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Am 12.03.2020 äusserte sich Avolta (ex Dufry) zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Mrd. CHF eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,61 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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