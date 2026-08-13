Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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13.08.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Avolta (ex Dufry). Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,40 CHF zu.
Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 49,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'435 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 49,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 49,42 CHF. Bisher wurden heute 2'416 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 11,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 39,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Mrd. CHF eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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