Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 49,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'435 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 49,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 49,42 CHF. Bisher wurden heute 2'416 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 11,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 39,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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