Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 49,98 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'383 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 50,05 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 49,42 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 29'428 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.06.2026 markierte das Papier bei 55,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 CHF am 30.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 CHF ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Avolta (ex Dufry) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Avolta (ex Dufry) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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