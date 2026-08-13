Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zieht am Donnerstagmittag an

Um 12:28 Uhr stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 49,78 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'469 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie sogar auf 49,88 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 49,42 CHF. Bisher wurden via SIX SX 14'385 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie somit 10,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 20,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Avolta (ex Dufry) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,58 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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