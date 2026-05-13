Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr wies die Avolta (ex Dufry)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 44,74 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 24'105 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 44,82 CHF. Bei 44,42 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7'139 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,95 CHF erreichte der Titel am 17.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 18,35 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,20 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 30.07.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 05.08.2027 dürfte Avolta (ex Dufry) die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,10 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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