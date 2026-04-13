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13.04.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Anleger schicken Avolta (ex Dufry) am Mittag auf rotes Terrain

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Anleger schicken Avolta (ex Dufry) am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 51,00 CHF ab.

Avolta
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Um 12:28 Uhr fiel die Avolta (ex Dufry)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 51,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 23'570 Punkten liegt. Bei 51,00 CHF markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 51,75 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 49'442 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2026 markierte das Papier bei 52,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 3,82 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 33,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 34,71 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Avolta (ex Dufry)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 CHF. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.17 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.17 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 30.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 05.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,17 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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