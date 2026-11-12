Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr rutschte die Avolta (ex Dufry)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 49,14 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'704 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 49,06 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52'899 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 13,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2026 bei 40,90 CHF. Mit Abgaben von 16,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Avolta (ex Dufry)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,20 CHF. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Avolta (ex Dufry)-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Avolta (ex Dufry) einen Gewinn von 3,45 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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