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12.11.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Anleger greifen bei Avolta (ex Dufry) am Donnerstagmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Zuletzt konnte die Aktie von Avolta (ex Dufry) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 49,56 CHF.
Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 49,56 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'881 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 49,92 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 49,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25'630 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 12,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2026 bei 40,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Avolta (ex Dufry) seine Aktionäre 2025 mit 1,15 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,20 CHF je Aktie ausschütten. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.17 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.17 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 10.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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