Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) schiebt sich am Montagnachmittag vor

Im SIX SX-Handel gewannen die Avolta (ex Dufry)-Papiere um 16:28 Uhr 1,9 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'294 Punkten tendiert. Bei 43,00 CHF markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 42,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 74'518 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Kursplus von 30,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 7,65 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,61 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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