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12.10.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagmittag gesucht

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Zuletzt ging es für das Avolta (ex Dufry)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 42,18 CHF.

Avolta
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Um 12:28 Uhr sprang die Avolta (ex Dufry)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 42,18 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'209 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,30 CHF. Bisher wurden heute 39'095 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,29 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 39,60 CHF fiel das Papier am 30.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,12 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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