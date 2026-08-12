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12.08.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Zuletzt ging es für die Avolta (ex Dufry)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 48,52 CHF.

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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 48,52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'457 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 48,52 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,94 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'597 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 18,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre 1,15 CHF je Wertpapier. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Avolta (ex Dufry) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,58 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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