Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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12.08.2026 16:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) gewinnt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Avolta (ex Dufry)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 49,26 CHF.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 49,26 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'422 Punkten liegt. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,46 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,94 CHF. Von der Avolta (ex Dufry)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32'348 Stück gehandelt.
Am 25.06.2026 markierte das Papier bei 55,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 11,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,61 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,58 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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