Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr wies die Avolta (ex Dufry)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 49,26 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'505 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,46 CHF zu. Mit einem Wert von 48,94 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'994 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie somit 11,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 19,61 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Avolta (ex Dufry)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,58 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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