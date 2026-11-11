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11.11.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittwochvormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 49,26 CHF ab.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 49,26 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'627 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 49,08 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 49,08 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'726 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,28 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,20 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,45 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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