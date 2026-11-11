Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittwochvormittag tiefer

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 49,26 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'627 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 49,08 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 49,08 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'726 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,28 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,20 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,45 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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