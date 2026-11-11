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11.11.2026 16:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) kommt am Nachmittag kaum vom Fleck
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Mit einem Wert von 49,38 CHF bewegte sich die Avolta (ex Dufry)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 49,38 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'589 Punkten steht. Bei 49,62 CHF markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie sank bis auf 48,62 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,08 CHF. Der Tagesumsatz der Avolta (ex Dufry)-Aktie belief sich zuletzt auf 29'824 Aktien.
Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 13,00 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,20 CHF. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Avolta (ex Dufry)-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Avolta am 11.11.2026
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