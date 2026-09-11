Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,5 Prozent auf 43,74 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'529 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 44,32 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,78 CHF. Von der Avolta (ex Dufry)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131'889 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Kursplus von 27,57 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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