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11.08.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 49,66 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Avolta
49.31 CHF -1.49%
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Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Avolta (ex Dufry)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 49,66 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'337 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 49,74 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,56 CHF markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,62 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Avolta (ex Dufry)-Aktien beläuft sich auf 3'101 Stück.

Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie somit 11,00 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,58 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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