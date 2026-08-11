Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) büsst am Dienstagnachmittag ein

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 49,44 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'445 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Avolta (ex Dufry)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,14 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,62 CHF. Zuletzt wechselten 27'807 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 11,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 39,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,90 Prozent würde die Avolta (ex Dufry)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.17 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.17 Mrd. CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,58 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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