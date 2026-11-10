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10.11.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagvormittag im Aufwind
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 49,52 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Avolta (ex Dufry)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 49,52 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'587 Punkten steht. In der Spitze gewann die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 49,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'036 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,68 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,90 CHF am 09.10.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 17,41 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,20 CHF. Im Vorjahr erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre 1,15 CHF je Wertpapier. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte Avolta (ex Dufry) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,45 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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