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10.11.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag gefragt

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Zuletzt stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 49,48 CHF.

Avolta
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Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 49,48 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'471 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 49,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 32'308 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 12,77 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2026 auf bis zu 40,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 17,34 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,20 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Avolta (ex Dufry) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,45 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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