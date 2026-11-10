Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) gewinnt am Mittag an Boden

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Avolta (ex Dufry) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 49,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'611 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 49,90 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 49,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'206 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,80 CHF) erklomm das Papier am 25.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,50 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 40,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Verlust von 17,54 Prozent wieder erreichen.

Für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 CHF ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 10.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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