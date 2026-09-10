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10.09.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 43,30 CHF.

Avolta
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 43,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'585 Punkten tendiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf 43,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,16 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'657 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.06.2026 markierte das Papier bei 55,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,60 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,55 Prozent.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie in Höhe von 3,61 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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