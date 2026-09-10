Avolta (ex Dufry) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Avolta (ex Dufry)

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 42,84 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'417 Punkten steht. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,52 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,16 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'692 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,25 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 CHF. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,61 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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