Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 49,36 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'341 Punkten liegt. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,20 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,48 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 34'862 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie somit 11,54 Prozent niedriger. Bei 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Am 12.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Mit einem Umsatz von 2.17 Mrd. CHF, gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,58 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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