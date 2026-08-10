Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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10.08.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) stabilisiert sich am Mittag
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Avolta (ex Dufry)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 49,58 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 49,58 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'399 Punkten liegt. In der Spitze legte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 49,72 CHF zu. Im Tief verlor die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 49,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,48 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'176 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.
Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 11,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 CHF. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 20,13 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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