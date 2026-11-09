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09.11.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 48,14 CHF.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 48,14 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'847 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 48,20 CHF. Bei 47,84 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3'492 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.
Bei 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,91 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,04 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 CHF aus. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.
In der Avolta (ex Dufry)-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 4,59 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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