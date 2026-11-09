Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 48,94 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie sogar auf 49,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,84 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 36'305 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,02 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.10.2026 erreicht. Mit Abgaben von 16,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Avolta (ex Dufry) seine Aktionäre 2025 mit 1,15 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,20 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2029 auf 4,59 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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