Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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09.10.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) gewinnt am Vormittag
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 41,86 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Avolta (ex Dufry)-Papiere um 09:28 Uhr 1,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'989 Punkten liegt. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,86 CHF. Bei 41,86 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Avolta (ex Dufry)-Aktie belief sich zuletzt auf 1'775 Aktien.
Bei 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 33,30 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 5,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Avolta (ex Dufry)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,61 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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