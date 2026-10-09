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09.10.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Anleger greifen bei Avolta (ex Dufry) am Mittag zu

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Anleger greifen bei Avolta (ex Dufry) am Mittag zu

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,36 CHF zu.

Avolta
41.66 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 41,36 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'079 Punkten tendiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,04 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 41,86 CHF. Bisher wurden heute 15'632 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Am 25.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,91 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie 4,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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